Atelier créatif » A travers l’art du collage » 7 et 8 août Tiers-Lieu Usine végétale Gironde

Places limitées ! Accessible à tous.

Début : 2025-08-07T09:30:00 – 2025-08-07T16:00:00

Fin : 2025-08-08T09:30:00 – 2025-08-08T16:00:00

Atelier créatif gratuit avec AH! Collectif

Jeudi 7 et vendredi 8 août 2025

À l’Usine Végétale, à Le Fieu

AU CŒUR DU VIVANT : Exploration créative à travers l’art du collage

Un atelier ludique et artistique autour du collage, pour explorer le vivant à travers une approche sensible et collective.

Programme de la journée :

9h30 – 12h30 :

Découverte du collage & création personnelle de cartes postales sur le thème de la nature.

12h30 – 13h30 :

Pause déjeuner en auberge espagnole (chacun apporte quelque chose à partager).

13h30 – 14h30 :

Collecte de matières naturelles sur le sentier et en forêt.

14h30 – 16h00 :

Création d’un collage collectif à partir des éléments récoltés.

Matériel fourni.

Vous pouvez aussi apporter vos propres magazines ou livres à découper.

Infos & réservations :

contact.cargo209@gmail.com

05 57 56 09 92

©Ah!Collectif