Atelier créatif ados et enfant dès 8 ans Arbre de vie en 3D Atelier Fantaisie Retz’Créative Villeneuve-en-Retz

Atelier créatif ados et enfant dès 8 ans Arbre de vie en 3D Atelier Fantaisie Retz’Créative Villeneuve-en-Retz samedi 13 septembre 2025.

Atelier créatif ados et enfant dès 8 ans Arbre de vie en 3D

Atelier Fantaisie Retz’Créative 2 rue du Petit Chemin Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-13 12:30:00

Date(s) :

2025-09-13

Entouré de verdure, Claire vous propose dans son atelier créatif situé à Villeneuve-en-Retz, différentes séances autour du bien-être et de la création

Coloré, atypique et convivial, son atelier Fantaisie Retz’Créative lui ressemble et vous accueille pour des moments de découvertes et de création

Pour cet atelier Claire accueille les ados et les enfants dès 8 ans pour un atelier Arbre de vie en 3D cercle, végétaux, cordeline, rubans arc en ciel et perles cristaux permettront de réaliser une création enchantée pour passer un été magique.

Place à l’imaginaire, les couleurs et le pouvoir des pierres

Pratique :

thème de l’atelier Arbre de vie en 3 D

matériel tout compris

une bulle créative rien que pour soi !

réservez vite votre place par téléphone auprès de Claire; atelier limité à 5 participants

boisson de saison offerte

inspiration « pensée positive »

chacun repart avec sa création

Découvrez ici tous les évènements programmés à Villeneuve-en-Retz. .

Atelier Fantaisie Retz’Créative 2 rue du Petit Chemin Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 45 44 75 86 claire@fantaisieretzcreative.com

English :

Surrounded by greenery, Claire’s creative workshop in Villeneuve-en-Retz offers a variety of sessions focusing on well-being and creativity

Colorful, atypical and friendly, her Fantaisie Retz’Créative workshop is just like her, welcoming you for moments of discovery and creation

German :

Umgeben von viel Grün bietet Ihnen Claire in ihrem kreativen Atelier in Villeneuve-en-Retz verschiedene Sitzungen rund um das Wohlbefinden und die Kreativität an

Ihr Atelier Fantaisie Retz’Créative ist farbenfroh, atypisch und gesellig, sieht aus wie sie und empfängt Sie für Momente der Entdeckung und der Kreativität

Italiano :

Circondato dal verde, il laboratorio creativo di Claire a Villeneuve-en-Retz offre una serie di sessioni incentrate sul benessere e sulla creatività

Colorato, atipico e amichevole, il suo laboratorio Fantaisie Retz’Créative è proprio come lei e vi accoglie per momenti di scoperta e creazione

Espanol :

Rodeado de vegetación, el taller creativo de Claire en Villeneuve-en-Retz ofrece una serie de sesiones centradas en el bienestar y la creatividad

Colorido, atípico y acogedor, su taller Fantaisie Retz’Créative es como ella y le da la bienvenida para momentos de descubrimiento y creación

L’événement Atelier créatif ados et enfant dès 8 ans Arbre de vie en 3D Villeneuve-en-Retz a été mis à jour le 2025-08-06 par I_OT Pornic