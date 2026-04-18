Atelier Créatif adulte au Musée Marzelles Créatif BoNéNé Musée Marzelles Marmande
Atelier Créatif adulte au Musée Marzelles Créatif BoNéNé Musée Marzelles Marmande samedi 18 avril 2026.
Atelier Créatif adulte au Musée Marzelles Créatif BoNéNé
Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 16:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Atelier Créatif adulte au Musée Marzelles Créatif BoNéNé
Rencontrez l’association Sœurs d’encre dans le cadre de l’exposition rosemarguerite en partenariat avec le festival artistique MAFDA et participer à un atelier durant lequel vous customiserez un demi soutien-gorge, symbole fort représentant la perte d’un sein.
Venez avec un soutien-gorge et décorez-le à votre manière.
Exprimez votre créativité.
2 ateliers vous sont proposés le premier à 14 h et 16h.
Tout public
Sur réservation. .
Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 46 49 musee@mairie-marmande.fr
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English : Atelier Créatif adulte au Musée Marzelles Créatif BoNéNé
Adult creative workshop at Musée Marzelles: Créatif BoNéNé
L’événement Atelier Créatif adulte au Musée Marzelles Créatif BoNéNé Marmande a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Val de Garonne