Atelier Créatif adulte au Musée Marzelles Créatif BoNéNé Musée Marzelles Marmande

Atelier Créatif adulte au Musée Marzelles Créatif BoNéNé

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 16:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Atelier Créatif adulte au Musée Marzelles Créatif BoNéNé

Rencontrez l’association Sœurs d’encre dans le cadre de l’exposition rosemarguerite en partenariat avec le festival artistique MAFDA et participer à un atelier durant lequel vous customiserez un demi soutien-gorge, symbole fort représentant la perte d’un sein.

Venez avec un soutien-gorge et décorez-le à votre manière.

Exprimez votre créativité.

2 ateliers vous sont proposés le premier à 14 h et 16h.

Tout public

Sur réservation. .

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 46 49 musee@mairie-marmande.fr

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English : Atelier Créatif adulte au Musée Marzelles Créatif BoNéNé

Adult creative workshop at Musée Marzelles: Créatif BoNéNé

L’événement Atelier Créatif adulte au Musée Marzelles Créatif BoNéNé Marmande a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Val de Garonne