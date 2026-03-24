Atelier Créatif adulte au Musée Marzelles Piquer les stéréotypes féminins ! Musée Marzelles Marmande

Atelier Créatif adulte au Musée Marzelles Piquer les stéréotypes féminins !

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Atelier Créatif adulte au Musée Marzelles Piquer les stéréotypes féminins !

Atelier Créatif adulte au Musée Marzelles Piquer les stéréotypes féminins !

Dans le cadre de l’exposition rosemarguerite de l’artiste Ghislaine Portalis, notre médiatrice culturelle vous propose après un temps d’échange sur les objets de beauté (ou de torture) uniquement dédiés à la mise en valeur esthétique de la femme, de mettre à mal ces symboles avec la technique du papier perforé.

A partir de 16 ans.

Sur réservation. .

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 46 49 musee@mairie-marmande.fr

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English : Atelier Créatif adulte au Musée Marzelles Piquer les stéréotypes féminins !

Adult creative workshop at Musée Marzelles: Poking fun at female stereotypes!

L’événement Atelier Créatif adulte au Musée Marzelles Piquer les stéréotypes féminins ! Marmande a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Val de Garonne