Atelier Créatif adulte au Musée Marzelles Piquer les stéréotypes féminins ! Musée Marzelles Marmande
Atelier Créatif adulte au Musée Marzelles Piquer les stéréotypes féminins ! Musée Marzelles Marmande samedi 4 avril 2026.
Atelier Créatif adulte au Musée Marzelles Piquer les stéréotypes féminins !
Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Atelier Créatif adulte au Musée Marzelles Piquer les stéréotypes féminins !
Atelier Créatif adulte au Musée Marzelles Piquer les stéréotypes féminins !
Dans le cadre de l’exposition rosemarguerite de l’artiste Ghislaine Portalis, notre médiatrice culturelle vous propose après un temps d’échange sur les objets de beauté (ou de torture) uniquement dédiés à la mise en valeur esthétique de la femme, de mettre à mal ces symboles avec la technique du papier perforé.
A partir de 16 ans.
Sur réservation. .
Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 46 49 musee@mairie-marmande.fr
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English : Atelier Créatif adulte au Musée Marzelles Piquer les stéréotypes féminins !
Adult creative workshop at Musée Marzelles: Poking fun at female stereotypes!
L’événement Atelier Créatif adulte au Musée Marzelles Piquer les stéréotypes féminins ! Marmande a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Val de Garonne
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