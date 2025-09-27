Atelier créatif adulte avec Nathalie Vanlaer Langeac

Atelier créatif adulte avec Nathalie Vanlaer Langeac samedi 27 septembre 2025.

Atelier créatif adulte avec Nathalie Vanlaer

médiathèque Langeac Haute-Loire

Début : 2025-09-27 13:30:00

fin : 2025-09-27 16:00:00

2025-09-27

Venez vous initier à l’art du collage



A la portée de tous, cette expression artistique, très ludique, développe l’imagination et la créativité.

médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 23 01 contact.mediatheque@ville-langeac.com

English :

Come and learn the art of collage:



Everyone can enjoy this fun artistic expression, which develops imagination and creativity.

German :

Lassen Sie sich in die Kunst des Collagierens einführen:



Diese spielerische Kunstform ist für alle zugänglich und fördert die Vorstellungskraft und Kreativität.

Italiano :

Venite a imparare l’arte del collage:



È un modo divertente per sviluppare l’immaginazione e la creatività.

Espanol :

Ven y aprende el arte del collage:



Es una forma divertida de desarrollar tu imaginación y creatividad.

