Atelier créatif adulte avec Nathalie Vanlaer Langeac
Atelier créatif adulte avec Nathalie Vanlaer Langeac samedi 27 septembre 2025.
Atelier créatif adulte avec Nathalie Vanlaer
médiathèque Langeac Haute-Loire
Début : 2025-09-27 13:30:00
fin : 2025-09-27 16:00:00
2025-09-27
Venez vous initier à l’art du collage
A la portée de tous, cette expression artistique, très ludique, développe l’imagination et la créativité.
médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 23 01 contact.mediatheque@ville-langeac.com
English :
Come and learn the art of collage:
Everyone can enjoy this fun artistic expression, which develops imagination and creativity.
German :
Lassen Sie sich in die Kunst des Collagierens einführen:
Diese spielerische Kunstform ist für alle zugänglich und fördert die Vorstellungskraft und Kreativität.
Italiano :
Venite a imparare l’arte del collage:
È un modo divertente per sviluppare l’immaginazione e la creatività.
Espanol :
Ven y aprende el arte del collage:
Es una forma divertida de desarrollar tu imaginación y creatividad.
