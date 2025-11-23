Atelier créatif adulte – La Fabrique des livres objets Espace des 2 Rives Rennes Jeudi 18 décembre, 19h00 Ille-et-Vilaine

Envie de créer, d’expérimenter et de vous amuser ? Retrouvons-nous pour un chouette moment créatif autour de jeux d’écriture et d’arts plastiques !

Matériel fourni.

Inscription auprès de Vincent NORMAND (animation socioculturelle) :

02 99 84 16 20 / [animation.e2r.rpa@gmail.com](mailto:animation.e2r.rpa@gmail.com)

Début : 2025-12-18T19:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-18T20:30:00.000+01:00

Espace des 2 Rives 4 allée georges palante 35000 RENNES Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine