Atelier créatif adulte

Chemin de la vigne Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09

fin : 2025-12-09

Date(s) :

2025-12-09

Préparez vous à passer un après midi partagé entre créativité et gourmandise autour de la magie de Noel. .

Chemin de la vigne Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 05 75 85 lavignedorval@orange.fr

English : Atelier créatif adulte

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier créatif adulte Paray-le-Monial a été mis à jour le 2025-11-18 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I