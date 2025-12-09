Atelier créatif adulte Paray-le-Monial
Atelier créatif adulte Paray-le-Monial mardi 9 décembre 2025.
Atelier créatif adulte
Chemin de la vigne Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-09
fin : 2025-12-09
Date(s) :
2025-12-09
Préparez vous à passer un après midi partagé entre créativité et gourmandise autour de la magie de Noel. .
Chemin de la vigne Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 05 75 85 lavignedorval@orange.fr
English : Atelier créatif adulte
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier créatif adulte Paray-le-Monial a été mis à jour le 2025-11-18 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I