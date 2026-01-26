ATELIER CREATIF AEROMODELISME ET PARACHUTISME

1 Place de l’Église Formiguères Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 –

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 10:00:00

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

Atelier Aéromodélisme, construis ton propre avion et fais le voler 3/6ans. Atelier parachutiste 7/11ans, fais sauter ton personnage. Participation 5 euros…

.

1 Place de l’Église Formiguères 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 47 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Aeromodelling workshop, build your own plane and fly it 3/6yrs. Parachutist workshop 7/11 years, make your character jump. Participation 5 euros…

L’événement ATELIER CREATIF AEROMODELISME ET PARACHUTISME Formiguères a été mis à jour le 2026-01-26 par POINT INFO REGIE DE FORMIGUERES