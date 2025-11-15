Atelier Créatif Affiche herbier de fleurs séchées L’Enchan-Thé Rouillac
Atelier Créatif Affiche herbier de fleurs séchées L'Enchan-Thé Rouillac samedi 15 novembre 2025.
Atelier Créatif Affiche herbier de fleurs séchées
L’Enchan-Thé 37 av Jean Monnet Rouillac Charente
Début : 2025-11-15 14:30:00
fin : 2025-11-15 17:30:00
2025-11-15
Samedi 15 novembre
Rencontre dédicace avec le Rouillacais Didier Guillot pour la parution de son 2eme ouvrage La dernière cabane avant la forêt
L'enchan-thé 37 avenue Jean Monnet 16170 Rouillac
+33 9 56 33 50 76 lenchanthe.16@gmail.com
English :
Saturday November 15th
Book signing with Rouillac’s Didier Guillot for the publication of his 2nd book La dernière cabane avant la forêt
? 14H30
L'enchan-thé 37 avenue Jean Monnet 16170 Rouillac
German :
Samstag, 15. November
Signierstunde mit dem Rouillacais Didier Guillot anlässlich der Veröffentlichung seines zweiten Buches La dernière cabane avant la forêt
? 14H30
L'enchan-thé 37 avenue Jean Monnet 16170 Rouillac
Italiano :
Sabato 15 novembre
Firma del libro con Didier Guillot di Rouillac per la pubblicazione del suo 2° libro La dernière cabane avant la forêt (L’ultima capanna prima della foresta)
? 14H30
L'enchan-thé 37 avenue Jean Monnet 16170 Rouillac
Espanol :
Sábado 15 de noviembre
Firma de libros con Didier Guillot, nacido en Rouillac, con motivo de la publicación de su 2º libro La dernière cabane avant la forêt ( La última cabaña antes del bosque )
? 14H30
L'enchan-thé 37 avenue Jean Monnet 16170 Rouillac
