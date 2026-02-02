Atelier créatif Hang’Art Agen
Atelier créatif Hang’Art Agen mercredi 18 février 2026.
Atelier créatif
Hang’Art 116 Boulevard Édouard Lacour Agen Lot-et-Garonne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Viens créer ton propre marque page en papier entièrement personnalisé en utilisant de la peinture aquarelle et des feutres Posca. Avec votre animatrice Fédanie.
Hang’Art 116 Boulevard Édouard Lacour Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 77 25 56 animation@standup47.com
English : Atelier créatif
Come and create your own personalized paper bookmark using watercolour paint and Posca markers. With your animator Fédanie.
L’événement Atelier créatif Agen a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Destination Agen