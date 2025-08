ATELIER CREATIF ALIGNAN DU VENT Alignan-du-Vent

ATELIER CREATIF ALIGNAN DU VENT Alignan-du-Vent mercredi 6 août 2025.

ATELIER CREATIF ALIGNAN DU VENT

9 Avenue Maréchal Foch Alignan-du-Vent Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-06

fin : 2025-08-06

Date(s) :

2025-08-06

Atelier créatif pour enfants de 7 à 12 ans crée ton propre mobile unique avec des formes colorées et légères, une belle décoration personnalisée pour ta chambre !

Un atelier créatif pensé pour les enfants de 7 à 12 ans, où chacun fabrique son propre mobile décoratif. À partir de formes colorées, de perles et de matériaux légers, ils laissent libre cours à leur imagination pour concevoir une suspension unique. Une activité ludique et artistique, idéale pour décorer leur chambre avec une création personnalisée et pleine de charme. .

9 Avenue Maréchal Foch Alignan-du-Vent 34290 Hérault Occitanie +33 9 62 65 97 19

English :

Creative workshop for children aged 7 to 12: create your own unique mobile with light, colorful shapes a beautiful, personalized decoration for your bedroom!

German :

Kreativ-Workshop für Kinder von 7 bis 12 Jahren: Kreiere dein eigenes einzigartiges Mobile mit bunten und leichten Formen, eine schöne und persönliche Dekoration für dein Zimmer…!

Italiano :

Laboratorio creativo per bambini dai 7 ai 12 anni: create il vostro mobile unico utilizzando forme leggere e colorate per creare una bella decorazione personalizzata per la vostra camera da letto!

Espanol :

Taller creativo para niños de 7 a 12 años: crea tu propio móvil único utilizando formas ligeras y coloridas para crear una bonita decoración personalizada para tu dormitorio

