Atelier créatif animé par Virginie Lusseau Office de Tourisme Baie de Saint Brieuc Saint-Brieuc

Atelier créatif animé par Virginie Lusseau

Office de Tourisme Baie de Saint Brieuc 2 Quater Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-24 14:00:00

fin : 2026-02-24 16:00:00

2026-02-24

En lien avec l’exposition Merveilles médiévales présentée à l’Office de Tourisme du 7 janvier au 30 mars 2026, et les illustrations tirées de Les Yeux de Virginie ; un bestiaire délicat et original sur les animaux du Moyen-Age, partagez un moment créatif avec l’illustratrice Virginie Lusseau et apprenez vous aussi à dessiner et animer un oeil animal…

(Gratuit sur réservation) .

Office de Tourisme Baie de Saint Brieuc 2 Quater Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 33 32 50

