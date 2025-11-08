Atelier créatif apprendre à dessiner un manga BEAUPRÉAU Beaupréau-en-Mauges

Atelier créatif apprendre à dessiner un manga BEAUPRÉAU Beaupréau-en-Mauges samedi 8 novembre 2025.

Atelier créatif apprendre à dessiner un manga

BEAUPRÉAU 6 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-08 12:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Amateur ou fan incontesté de manga

Tu dessines déjà ou tu aimerais apprendre à dessiner tes personnages préférés ?

Viens à la bibliothèque pour apprendre les bases du dessin manga !

Rendez-vous les samedi 8 novembre de 10h à 12h à la médiathèque de Beaupréau.

A partir de 8 ans. Gratuit. Sur inscription .

BEAUPRÉAU 6 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 20 bibliotheques@beaupreauenmauges.fr

English :

Manga enthusiast or fan

German :

Amateur oder unangefochtener Manga-Fan

Italiano :

Che siate appassionati di manga o meno

Espanol :

Tanto si eres fan del manga como si no

L’événement Atelier créatif apprendre à dessiner un manga Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2025-10-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges