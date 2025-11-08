Atelier créatif apprendre à dessiner un manga BEAUPRÉAU Beaupréau-en-Mauges
Atelier créatif apprendre à dessiner un manga BEAUPRÉAU Beaupréau-en-Mauges samedi 8 novembre 2025.
Atelier créatif apprendre à dessiner un manga
BEAUPRÉAU 6 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Début : 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-08 12:00:00
2025-11-08
Amateur ou fan incontesté de manga
Tu dessines déjà ou tu aimerais apprendre à dessiner tes personnages préférés ?
Viens à la bibliothèque pour apprendre les bases du dessin manga !
Rendez-vous les samedi 8 novembre de 10h à 12h à la médiathèque de Beaupréau.
A partir de 8 ans. Gratuit. Sur inscription .
BEAUPRÉAU 6 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 20 bibliotheques@beaupreauenmauges.fr
