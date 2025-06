Atelier créatif Après-midi DIY broderie Toury 25 juin 2025 16:00

Gratuit

Gratuit

2025-06-25 16:00:00

Initiez-vous à la broderie lors d’un atelier convivial et accessible à tous !

Envie d’ajouter une touche personnelle à vos vêtements ou accessoires ? Cet atelier est fait pour vous ! Ouvert dès 10 ans (adultes bienvenus), ce rendez-vous créatif vous propose de découvrir la broderie dans une ambiance détendue. Encadré par l’équipe de la médiathèque et une stagiaire passionnée, chaque session d’une heure permet de s’initier à la technique tout en réalisant un motif personnalisé. Idéal pour libérer sa créativité sans pression ! .

5 Rue Arthur Lambert

Toury 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 90 64 52 mediatheque@ville-toury.fr

