Atelier créatif : Aquarelle Feuille blanche café noir Paris

Lors de cet atelier créatif viens découvrir la technique de l’aquarelle.

Pas besoin de savoir dessiné, aucune base requis.

Le but : prendre un bon moment créatif, se déconnecter, se détendre et apprendre ou approfondir une nouvelle technique sans attente.

Le samedi 28 mars 2026

de 16h00 à 18h00

payant

30€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-28T17:00:00+01:00

fin : 2026-03-28T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-28T16:00:00+02:00_2026-03-28T18:00:00+02:00

Feuille blanche café noir 102 rue Truffaut 75017 Paris



