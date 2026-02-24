Atelier créatif : Aquarelle Feuille blanche café noir Paris
Atelier créatif : Aquarelle Feuille blanche café noir Paris samedi 28 mars 2026.
Lors de cet atelier créatif viens découvrir la technique de l’aquarelle.
Pas besoin de savoir dessiné, aucune base requis.
Le but : prendre un bon moment créatif, se déconnecter, se détendre et apprendre ou approfondir une nouvelle technique sans attente.
Le samedi 28 mars 2026
de 16h00 à 18h00
payant
30€
Public adultes.
Feuille blanche café noir 102 rue Truffaut 75017 Paris
