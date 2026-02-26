Atelier créatif Arbre, bois et encre

Ferme la Grulière Bazougers Mayenne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Participez à un atelier créatif dans un lieu exceptionel !

Créez votre crayon de bois à partir des arbres fruitiers, et initiation au dessin à l’encre, de 14h à 17h. .

Ferme la Grulière Bazougers 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 7 88 32 80 66 atelier.du.bleu.mouton@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in a creative workshop in an exceptional setting!

L’événement Atelier créatif Arbre, bois et encre Bazougers a été mis à jour le 2026-02-26 par SUD MAYENNE