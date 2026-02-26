Atelier créatif Arbre, bois et encre Bazougers
Ferme la Grulière Bazougers Mayenne
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 17:00:00
2026-04-22
Participez à un atelier créatif dans un lieu exceptionel !
Créez votre crayon de bois à partir des arbres fruitiers, et initiation au dessin à l’encre, de 14h à 17h. .
Ferme la Grulière Bazougers 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 7 88 32 80 66 atelier.du.bleu.mouton@gmail.com
English :
Take part in a creative workshop in an exceptional setting!
