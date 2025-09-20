Atelier créatif Architecture : fragments du passé, formes du futur Musée de l’archerie et du Valois Crépy-en-Valois

Atelier créatif Architecture : fragments du passé, formes du futur Musée de l’archerie et du Valois Crépy-en-Valois samedi 20 septembre 2025.

Atelier créatif Architecture : fragments du passé, formes du futur 20 et 21 septembre Musée de l’archerie et du Valois Oise

Nombre de places limitées, réservation obligatoire, à partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T13:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Atelier créatif Architecture : Fragments du passé, formes du futur. À partir de fragments d’architecture ancienne imprimés (détails sculptés, toits, façades…), enfants et adultes imagineront leur bâtiment du futur. Proposé par Laura Garnier de Little Preservationist.

Musée de l’archerie et du Valois Rue Gustave Chopinet, 60800 Crépy-en-Valois, France Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France 0344592197 https://www.musee-archerie-valois.fr [{« type »: « phone », « value »: « 07 63 32 92 96 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@littlepreservationist.com »}] Château composé d’un palais urbain, d’un bâtiment de jonction et de deux chapelles superposées, la chapelle Saint-Aubin et la chapelle Sainte-Marie.

Atelier créatif _Architecture : Fragments du passé, formes du futur._ À partir de fragments d’architecture ancienne imprimés (détails sculptés, toits, façades…), enfants et adultes imagineront leur…

© Little Preservationist