Atelier créatif Centre culturel Ambille Arette

Arette

Atelier créatif

Centre culturel Ambille 7 rue Paul Ambille Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Séance de création originale animé par Claire Leraistre. Ne pas ratez pas l’occasion de réveiller votre talent porté par les conseils et astuces d’une artiste complète.

Public à partir de 7 ans. .

Centre culturel Ambille 7 rue Paul Ambille Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 68 24 33 59 culture@arette64.fr

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English : Atelier créatif

L’événement Atelier créatif Arette a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn