Atelier créatif Art & IA portraits détournés Espace culturel du Pays de Nay Nay

Atelier créatif Art & IA portraits détournés
Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Atelier animé par Médéric Grandet, artiste pluridisciplinaire (vidéaste, musicien etc).
Plongez dans un atelier où l’art classique rencontre les technologies d’aujourd’hui ! Dans cette expérience créative et ludique, nous vous invitons à explorer le potentiel de l’intelligence artificielle pour réinterpréter des portraits célèbres issus de l’histoire de l’art. À partir de photographies d’œuvres emblématiques et grâce à des outils d’IA, chacun·e pourra donner libre cours à sa créativité, entre hommage, humour, voire subversion artistique.
Aucune compétence technique ou artistique n’est requise seulement votre curiosité et l’envie de faire dialoguer passé, présent et futur.
Sur inscription Pour adultes. .
Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr
