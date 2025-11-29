Atelier créatif Art & IA portraits détournés Espace culturel du Pays de Nay Nay

Atelier créatif Art & IA portraits détournés Espace culturel du Pays de Nay Nay samedi 29 novembre 2025.

Atelier créatif Art & IA portraits détournés

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Atelier animé par Médéric Grandet, artiste pluridisciplinaire (vidéaste, musicien etc).

Plongez dans un atelier où l’art classique rencontre les technologies d’aujourd’hui ! Dans cette expérience créative et ludique, nous vous invitons à explorer le potentiel de l’intelligence artificielle pour réinterpréter des portraits célèbres issus de l’histoire de l’art. À partir de photographies d’œuvres emblématiques et grâce à des outils d’IA, chacun·e pourra donner libre cours à sa créativité, entre hommage, humour, voire subversion artistique.

Aucune compétence technique ou artistique n’est requise seulement votre curiosité et l’envie de faire dialoguer passé, présent et futur.

Sur inscription Pour adultes. .

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

English : Atelier créatif Art & IA portraits détournés

German : Atelier créatif Art & IA portraits détournés

Italiano :

Espanol : Atelier créatif Art & IA portraits détournés

L’événement Atelier créatif Art & IA portraits détournés Nay a été mis à jour le 2025-08-16 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay