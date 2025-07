Atelier Créatif ATEBAS Lorleau

Atelier Créatif ATEBAS Lorleau mardi 19 août 2025.

Atelier Créatif ATEBAS

21 Rue de la Lieure Lorleau Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-19 14:00:00

fin : 2025-08-19 16:00:00

Date(s) :

2025-08-19

Le mardi 19 août, le Domaine de Lorleau organise un atelier ATEBAS, tresses en fil pour crinière poneys ou cheveux ados, choix des couleurs et matériaux.

Tous 20€

De 14h à 16h

Réservation au 06 60 04 93 22

21 Rue de la Lieure Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 60 04 93 22

English : Atelier Créatif ATEBAS

On Tuesday August 19, Domaine de Lorleau organizes an ATEBAS workshop, braiding yarn for ponies’ manes or teenagers’ hair, choosing colors and materials.

All 20?

From 2pm to 4pm

Book on 06 60 04 93 22

German :

Am Dienstag, den 19. August, findet in der Domaine de Lorleau ein ATEBAS-Workshop statt. Dabei geht es um das Flechten von Zöpfen aus Draht für Ponymähnen oder Teenagerhaare, die Auswahl von Farben und Materialien.

Alle 20?

Von 14h bis 16h

Reservierung unter 06 60 04 93 22

Italiano :

Martedì 19 agosto, il Domaine de Lorleau organizza un laboratorio ATEBAS, per intrecciare filati per criniere di pony o capelli di adolescenti, scegliendo colori e materiali.

Tutte le 20?

Dalle 14.00 alle 16.00

Prenotare al numero 06 60 04 93 22

Espanol :

El martes 19 de agosto, el Domaine de Lorleau organiza un taller de ATEBAS, trenzado de hilo para crines de ponis o pelo de adolescentes, elección de colores y materiales.

¿Los 20?

De 14h a 16h

Reserva en el 06 60 04 93 22

