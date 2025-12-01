ATELIER CRÉATIF ATELIER EN AUTONOMIE Langres

ATELIER CRÉATIF ATELIER EN AUTONOMIE Langres samedi 20 décembre 2025.

ATELIER CRÉATIF ATELIER EN AUTONOMIE

Mediathèque Marcel-Arland Espace Jeunesse Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2026-01-03

Date(s) :

2025-12-20

Tout public

Des bricolages faciles seront à disposition à l’Espace Jeunesse pour réaliser tout seul comme un grand de petites décorations de fin d’année. Il n’y a qu’à suivre le tuto !

Dès 3 ans

Gratuit sans inscription

Aux heures d’ouverture

Mardi et vendredi de 13h30 à 18h00

Mercredi et samedi de 09h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

Dimanche, lundi et jeudi fermé .

Mediathèque Marcel-Arland Espace Jeunesse Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement ATELIER CRÉATIF ATELIER EN AUTONOMIE Langres a été mis à jour le 2025-09-24 par Antenne du Pays de Langres