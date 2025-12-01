ATELIER CRÉATIF ATELIER EN AUTONOMIE Langres
ATELIER CRÉATIF ATELIER EN AUTONOMIE Langres samedi 20 décembre 2025.
ATELIER CRÉATIF ATELIER EN AUTONOMIE
Mediathèque Marcel-Arland Espace Jeunesse Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2026-01-03
Date(s) :
2025-12-20
Tout public
Des bricolages faciles seront à disposition à l’Espace Jeunesse pour réaliser tout seul comme un grand de petites décorations de fin d’année. Il n’y a qu’à suivre le tuto !
Dès 3 ans
Gratuit sans inscription
Aux heures d’ouverture
Mardi et vendredi de 13h30 à 18h00
Mercredi et samedi de 09h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
Dimanche, lundi et jeudi fermé .
Mediathèque Marcel-Arland Espace Jeunesse Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement ATELIER CRÉATIF ATELIER EN AUTONOMIE Langres a été mis à jour le 2025-09-24 par Antenne du Pays de Langres