Atelier créatif attrape-rêves d’halloween Médiathèques du Val d’Amour Mont-sous-Vaudrey et Bel-Air Mont-sous-Vaudrey

Atelier créatif attrape-rêves d’halloween
Médiathèques du Val d’Amour Mont-sous-Vaudrey et Bel-Air 14 Rue Jules Grevy Mont-sous-Vaudrey Jura
Viens créer un Bat mobile pour capturer tes rêves et tes petits cauchemars avec l’aide des amies chauves-souris.
Peins, tisse, accroche, décore, entortille au fil de tes envies pour ne plus jamais avoir peur !
Public enfants de 5 à 12 ans
Mercredi 29 octobre 2025
de 10h à 12h à la médiathèque de Mont-sous-Vaudrey
de 14h30 à 16h30 à la médiathèque de Port-Lesney Bel Air
Inscription obligatoire par email à mediatheque@valdamour.com ou par téléphone au 03.84.80.01.44. .
Médiathèques du Val d’Amour Mont-sous-Vaudrey et Bel-Air 14 Rue Jules Grevy Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 80 01 44 mediatheque@valdamour.com
