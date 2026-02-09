Atelier créatif au Château de Duras Duras
Atelier créatif au Château de Duras Duras mercredi 18 février 2026.
Atelier créatif au Château de Duras
Chateau de Duras-chateau des Ducs Duras Lot-et-Garonne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Le mercredi 18 février à 14h30 au chateau de duras, atelier créatif un cadeau pour mamie , création porte photo ou cadre photo. A partir de 4 ans. Réservation obligatoire. .
Chateau de Duras-chateau des Ducs Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 14 00 38 contact@chateau-de-duras.com
English : Atelier créatif au Château de Duras
