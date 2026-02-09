Atelier créatif au Château de Duras Duras

Atelier créatif au Château de Duras

Chateau de Duras-chateau des Ducs Duras Lot-et-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Le mercredi 18 février à 14h30 au chateau de duras, atelier créatif un cadeau pour mamie , création porte photo ou cadre photo. A partir de 4 ans. Réservation obligatoire. .

Chateau de Duras-chateau des Ducs Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 14 00 38 contact@chateau-de-duras.com

