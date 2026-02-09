Atelier créatif au Château de Duras Duras

Atelier créatif au Château de Duras

Atelier créatif au Château de Duras Duras mercredi 18 février 2026.

Atelier créatif au Château de Duras

Chateau de Duras-chateau des Ducs Duras Lot-et-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18

Date(s) :
2026-02-18

Le mercredi 18 février à 14h30 au chateau de duras, atelier créatif un cadeau pour mamie , création porte photo ou cadre photo. A partir de 4 ans. Réservation obligatoire.   .

Chateau de Duras-chateau des Ducs Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 14 00 38  contact@chateau-de-duras.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier créatif au Château de Duras

L’événement Atelier créatif au Château de Duras Duras a été mis à jour le 2026-02-05 par OT du Pays de Duras CDT47