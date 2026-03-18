Atelier créatif au Château de Duras Duras
Atelier créatif au Château de Duras Duras mercredi 15 avril 2026.
Atelier créatif au Château de Duras
Chateau de Duras-chateau des Ducs Duras Lot-et-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Le 15 avril à 14h30, Douce mélodie . Crée un joli carillon de printemps pour entendre la brise printanière .
Chateau de Duras-chateau des Ducs Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 14 00 38 contact@chateau-de-duras.com
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English : Atelier créatif au Château de Duras
L’événement Atelier créatif au Château de Duras Duras a été mis à jour le 2026-03-13 par OT du Pays de Duras CDT47