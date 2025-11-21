Atelier créatif au Grenier d’Angèle Le Grenier d’Angèle Vittefleur
Le Grenier d'Angèle 32 Grande Rue Vittefleur Seine-Maritime
Début : 2025-11-21 10:00:00
fin : 2025-11-21 16:00:00
2025-11-21 2025-11-28
Le Grenier d’Angèle, décoration d’intérieur, relooking de meubles, conseils déco, vous accueille deux fois par mois le vendredi pour un atelier journée déco . Venez avec votre petit meuble ou objet et vous le relookerai en compagnie de l’artiste.
De 10h à 16h en groupe de 2 à 5 personnes.
– 32 Grande Rue à Vittefleur
Sur réservation -50€ la journée ou 25€ 1/2 journée .
+33 6 08 65 35 92
