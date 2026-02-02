Atelier créatif Librairie douce utopie Auros

Atelier créatif

Librairie douce utopie 47 rue Cazemajou Auros Gironde

Tarif : 2 – 2 – EUR

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Atelier créatif spécial st Valentin sur le thème de l’amour, de 16h à 17 h à partir de 5/6 ans. Réservation conseillée. .

Librairie douce utopie 47 rue Cazemajou Auros 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 51 54 70 contact@douceutopie.fr

