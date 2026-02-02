Atelier créatif Librairie douce utopie Auros
Atelier créatif Librairie douce utopie Auros samedi 14 février 2026.
Atelier créatif
Librairie douce utopie 47 rue Cazemajou Auros Gironde
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Atelier créatif spécial st Valentin sur le thème de l’amour, de 16h à 17 h à partir de 5/6 ans. Réservation conseillée. .
Librairie douce utopie 47 rue Cazemajou Auros 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 51 54 70 contact@douceutopie.fr
