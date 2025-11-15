Atelier créatif autonome Un temps pour moi Quartier Bel-air Port-Lesney

Atelier créatif autonome Un temps pour moi

Port-Lesney Jura

Début : 2025-11-15 13:00:00

fin : 2025-11-15 16:30:00

2025-11-15

Le samedi 15 novembre de 13h à 16h30, prenez votre matériel de dessin, de peinture, de linogravure, de couture ou de tricot et installez-vous à la médiathèque de Port-Lesney Bel Air le temps que vous souhaitez dans une ambiance calme et sereine pour laisser vos idées s’exprimer. Si vous manquez d’inspiration, la médiathèque regorge de documentaires de loisirs créatifs, de livres d’art ou d’albums richement illustrés.

Une bibliothécaire sera là pour échanger et vous guider.

Entrée libre.

Tout public .

Quartier Bel-air Médiathèque du Val d'Amour Port-Lesney 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 70 98 mediatheque@valdamour.com

