Atelier créatif autour de la carte postale. En famille aux Archives ! Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes mardi 21 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-21 15:00 – 16:30

Gratuit : oui Sur inscription. Tout public

Cet atelier créatif, animé par un médiateur des Archives départementales, vous invite à détourner des cartes postales anciennes de bord de mer à la manière de Bastien Capela, auteur du film onirique Voyage au fil de l’eau accompagnant la boîte à archives sensorielle des Archives départementales. Venez vous-même trouver l’inspiration artistique avec les archives et inventer de nouveaux paysages !Durée : 1h30. Pour les enfants à partir de 7 ans obligatoirement accompagnés d’un adulte (inscription obligatoire pour l’adulte également).

Archives Départementales de Loire-Atlantique Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr 02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/44/atelier-creatif-autour-de-la-carte-postale-en-famille-aux-archives/INFOLOC-8614679?dateIndex=1