Atelier créatif autour de l’architecture et du bâti Centre culturel de Port en Bessin Port-en-Bessin-Huppain

Atelier créatif autour de l’architecture et du bâti Centre culturel de Port en Bessin Port-en-Bessin-Huppain dimanche 21 septembre 2025.

Atelier créatif autour de l’architecture et du bâti

Centre culturel de Port en Bessin 2 rue du Croiseur Montcalm Port-en-Bessin-Huppain Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, un médiateur du Centre culturel animera plusieurs ateliers manuels et de réflexion autour de l’architecture et du bâti. Particulièrement adapté aux familles. Animation dans la salle de la Micro-Folie au Centre culturel.

Événement gratuit et ouvert à tous dans la limite des places disponibles.

Animation dans la salle de la Micro-Folie au Centre culturel. .

Centre culturel de Port en Bessin 2 rue du Croiseur Montcalm Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie +33 2 31 22 45 80 centreculturel@portenbessin-huppain.fr

English : Atelier créatif autour de l’architecture et du bâti

As part of the European Heritage Days program, a mediator from the Cultural Center will be leading a number of hands-on and thought-provoking workshops on architecture and buildings. Particularly suitable for families. Activities in the Micro-Folie room at the Centre culturel.

German : Atelier créatif autour de l’architecture et du bâti

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes wird ein Vermittler des Kulturzentrums mehrere handwerkliche Workshops und Workshops zur Reflexion über Architektur und Bauwerke leiten. Besonders geeignet für Familien. Animation im Saal der Micro-Folie im Kulturzentrum.

Italiano :

Nell’ambito delle celebrazioni delle Giornate europee del patrimonio, un mediatore del Centro culturale condurrà una serie di laboratori pratici e stimolanti sull’architettura e sugli edifici. Particolarmente adatti alle famiglie. Attività nella sala Micro-Folie del Centro culturale.

Espanol :

Como parte de las celebraciones de las Jornadas Europeas del Patrimonio, un mediador del Centro Cultural dirigirá una serie de talleres prácticos y sugerentes sobre arquitectura y edificios. Especialmente indicados para familias. Actividades en la sala Micro-Folie del Centro Cultural.

L’événement Atelier créatif autour de l’architecture et du bâti Port-en-Bessin-Huppain a été mis à jour le 2025-09-09 par OT Bayeux Intercom