Atelier créatif autour de l’argile Librairie-salon de thé Les Pages du château Aurec-sur-Loire

Atelier créatif autour de l’argile

Librairie-salon de thé Les Pages du château 4, rue des Marronniers Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Atelier créatif autour de l’argile avec Angéline Russier.

À partir de 5 ans (accompagné pour les plus petits).

.

Librairie-salon de thé Les Pages du château 4, rue des Marronniers Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 31 68 81

English :

Creative clay workshop with Angéline Russier.

Ages 5 and up (accompanied for younger children).

L’événement Atelier créatif autour de l’argile Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme Loire Semène