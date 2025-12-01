Atelier créatif autour de l’argile Librairie-salon de thé Les Pages du château Aurec-sur-Loire
Début : 2025-12-20 15:00:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Atelier créatif autour de l’argile avec Angéline Russier.
À partir de 5 ans (accompagné pour les plus petits).
Librairie-salon de thé Les Pages du château 4, rue des Marronniers Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 31 68 81
English :
Creative clay workshop with Angéline Russier.
Ages 5 and up (accompanied for younger children).
