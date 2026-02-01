Atelier créatif autour de l’univers de Vassily Kandinsky Lille

Atelier créatif autour de l’univers de Vassily Kandinsky

205 bis rue du Faubourg de Roubaix Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 10:30:00

fin : 2026-02-21 12:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Le musée d’art moderne de la Métropole, le LAM, réouvre ses portes avec une magnifique exposition autour de Kandinsky.

Lors de cet atelier artistique à la médiathèque, vous pourrez progresser à votre rythme et selon vos envies et découvrir son univers.

A partir de 10 ans, découvrez une technique liée à l’illustration ou au livre d’artiste. Ce n’est pas que pour les enfants !

205 bis rue du Faubourg de Roubaix Lille 59777 Nord Hauts-de-France +33 3 20 12 53 90

English :

The Musée d’Art Moderne de la Métropole, LAM, reopens with a magnificent exhibition on Kandinsky.

During this art workshop at the mediatheque, you can progress at your own pace and discover his world.

From age 10 upwards, discover a technique related to illustration or the artist?s book. It’s not just for kids!

