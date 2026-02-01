Atelier créatif autour de l’univers de Vassily Kandinsky Lille
Atelier créatif autour de l’univers de Vassily Kandinsky Lille samedi 21 février 2026.
Atelier créatif autour de l’univers de Vassily Kandinsky
205 bis rue du Faubourg de Roubaix Lille Nord
Début : 2026-02-21 10:30:00
fin : 2026-02-21 12:00:00
2026-02-21
Le musée d’art moderne de la Métropole, le LAM, réouvre ses portes avec une magnifique exposition autour de Kandinsky.
Lors de cet atelier artistique à la médiathèque, vous pourrez progresser à votre rythme et selon vos envies et découvrir son univers.
A partir de 10 ans, découvrez une technique liée à l’illustration ou au livre d’artiste. Ce n’est pas que pour les enfants !
205 bis rue du Faubourg de Roubaix Lille 59777 Nord Hauts-de-France
English :
The Musée d’Art Moderne de la Métropole, LAM, reopens with a magnificent exhibition on Kandinsky.
During this art workshop at the mediatheque, you can progress at your own pace and discover his world.
From age 10 upwards, discover a technique related to illustration or the artist?s book. It’s not just for kids!
