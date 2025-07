Atelier créatif autour des papillons Maison de Garonne Boé

Atelier créatif autour des papillons

Maison de Garonne 11 rue Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-07-23 10:30:00

Cet atelier mettra à l’honneur ce bel insecte que les enfants pourront reproduire sous différente formes avec divers matériaux.

A partir de 6 ans (être accompagné pour les moins de 6 ans). Places limitées, sur réservation.

Maison de Garonne 11 rue Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr

English : Atelier créatif autour des papillons

This workshop will give pride of place to this beautiful insect, which children will be able to reproduce in different forms using a variety of materials.

Ages 6 and up (under 6s must be accompanied). Places limited, booking essential.

German : Atelier créatif autour des papillons

In diesem Workshop geht es um dieses schöne Insekt, das die Kinder in verschiedenen Formen mit unterschiedlichen Materialien nachbauen können.

Ab 6 Jahren (Kinder unter 6 Jahren müssen in Begleitung sein). Begrenzte Plätze, Reservierung erforderlich.

Italiano :

Il laboratorio darà spazio a questo bellissimo insetto, che i bambini potranno riprodurre in forme diverse utilizzando una varietà di materiali.

Dai 6 anni in su (i minori di 6 anni devono essere accompagnati). I posti sono limitati, si prega di prenotare in anticipo.

Espanol : Atelier créatif autour des papillons

Este taller dará protagonismo a este hermoso insecto, que los niños podrán reproducir de diferentes formas utilizando diversos materiales.

A partir de 6 años (menores de 6 años acompañados). Plazas limitadas, reservar con antelación.

