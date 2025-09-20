Atelier créatif autour des vitraux Maison de quartier Denis Blanchatte Villeneuve-d’Ascq

Gratuit – Sur inscription

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Samedi 20 septembre de 14h30 à 16h30, venez participer à un atelier art plastique avec les résidents du foyer La Source !

Le foyer La Source d’Ascq propose un atelier de création autour du vitrail avec comme inspiration les vitraux de Saint-Pierre d’Ascq suivi d’un petit goûter.

Samedi 20 septembre de 14h30 à 16h30

Sur inscription

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025

Maison de quartier Denis Blanchatte 71 Rue Gaston Baratte, 59493 Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59493 Nord Hauts-de-France

Ville de Villeneuve d’Ascq