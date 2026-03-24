Atelier créatif Autour du Japon Bibliothèque municipale Pôle Culturel Usine électrique Allauch
Atelier créatif Autour du Japon Bibliothèque municipale Pôle Culturel Usine électrique Allauch mercredi 8 avril 2026.
Atelier créatif Autour du Japon
Mercredi 8 avril 2026 de 10h à 12h. Bibliothèque municipale Pôle Culturel Usine électrique 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 10:00:00
fin : 2026-04-08 12:00:00
Date(s) :
2026-04-08
Atelier créatif Autour du Japon
Découvrez les symboles japonais (sakura, kokeshi, Maneki-neko et origami) au cours d’un atelier créatif organisé par l’équipe de la Bibliothèque municipale.
Un atelier tout en papier à découvrir à la Bibliothèque municipale, de 10h à 12h, le mercredi 8 avril. Sakura, kokeshi, Maneki-neko et origami sont au programme.
Une animation qui entre dans le cadre de la programmation Escales au Japon ! .
Bibliothèque municipale Pôle Culturel Usine électrique 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 30 bibliotheque@allauch.com
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English :
Creative workshop Around Japan
Discover Japanese symbols (sakura, kokeshi, Maneki-neko and origami) during a creative workshop organized by the Municipal Library team.
L’événement Atelier créatif Autour du Japon Allauch a été mis à jour le 2026-03-24 par Maison du Tourisme d’Allauch
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