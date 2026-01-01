Atelier créatif Médiathèque Autrey-lès-Gray
Atelier créatif Médiathèque Autrey-lès-Gray samedi 24 janvier 2026.
Atelier créatif
Médiathèque 18 Grande Rue Autrey-lès-Gray Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 10:30:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Je crée une carte de fidélité à mes objectifs personnels (avec récompense !), en mode slow, tout doux, sans pression et positif !
On oublie les bonnes résolutions toxiques, et à la place on prend le temps de se donner des micro-objectifs concrets, réalisables et positifs !
Et pour se motiver, on fait ça joli, coloré, créatif, et on se promet à la fin une récompense adaptée et alignée avec nos intentions !
Sur inscription. .
Médiathèque 18 Grande Rue Autrey-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 19 97 bibliotheque.autrey@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier créatif
L’événement Atelier créatif Autrey-lès-Gray a été mis à jour le 2026-01-16 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY