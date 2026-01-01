Atelier créatif Médiathèque Autrey-lès-Gray

Atelier créatif

Médiathèque 18 Grande Rue Autrey-lès-Gray Haute-Saône

Début : 2026-01-24 10:30:00

2026-01-24

Je crée une carte de fidélité à mes objectifs personnels (avec récompense !), en mode slow, tout doux, sans pression et positif !

On oublie les bonnes résolutions toxiques, et à la place on prend le temps de se donner des micro-objectifs concrets, réalisables et positifs !

Et pour se motiver, on fait ça joli, coloré, créatif, et on se promet à la fin une récompense adaptée et alignée avec nos intentions !

Sur inscription.

Médiathèque 18 Grande Rue Autrey-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 19 97 bibliotheque.autrey@gmail.com

