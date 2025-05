ATELIER CRÉATIF AUX FÉMININS PLURI’ELLES – Marvejols, 5 juin 2025 07:00, Marvejols.

Lozère

Participation libre

2025-06-05

2025-06-05

2025-06-05

Le Sillon Lauzé propose, jeudi 05 juin 2025 de 14h00 à 16h30, un atelier de création ouvert à toutes les femmes, quel que soit leur âge ou leur vécu, autour de l’exposition “Se raconter sans se dévoiler“, avec la participation de l’association d’art-thérapie AEFMR l’eφe-mère. Un espace-temps convivial où se retrouver pour créer ensemble, sans forcément avoir de compétences artistiques particulières, mais simplement pour se donner la possibilité de s’exprimer en toute confidentialité, de prendre un temps pour soi, et de souffler un peu, à l’abri des critiques et des jugements de valeur…

L’exposition que nous vous proposons de découvrir sur les murs du café associatif et culturel de Marvejols et autour de laquelle nous vous proposons cette expérience de création collective est constituée de photographies et de textes imaginé.e.s et réalisé.e.s au sein de la permanence Aux féminins pluri’ELLES de l’association AIDES à Toulouse, il y a quelques années, par des femmes (ex) consommatrices de produits psycho-actifs. Puisque se dévoiler les exposeraient à des condamnations pénales et sociales, elles ont choisi de se raconter en exprimant leurs vécus par le biais du média photographique et de l’écriture.

L’atelier est gratuit, mais nous vous remercions de vous inscrire au préalable. Vous pouvez contacter pour cela Christine au 06.63.94.60.87, ou Eliza au 07.73.92.88.11. D’autres ateliers seront proposés par la suite, donc n’hésitez pas à nous appeler si vous souhaitez en savoir plus… .

Pont Pessil

Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 6 63 94 60 87 contact@sillonLZ.fr

English:

On Thursday, June 05, 2025, from 2:00 to 4:30 pm, Le Sillon Lauzé offers a creative workshop open to all women, whatever their age or background, around the exhibition "Se raconter sans se dévoiler", with the participation of the AEFMR art-therapy association – l'eφe-mère. A convivial space and time to create together, without necessarily having any particular artistic skills

German:

Le Sillon Lauzé bietet am Donnerstag, den 5. Juni 2025, von 14.00 bis 16.30 Uhr einen kreativen Workshop für alle Frauen, unabhängig von ihrem Alter oder ihren Erfahrungen, rund um die Ausstellung « Se raconter sans se dévoiler » (Erzählen, ohne sich zu enthüllen) an. Ein geselliger Ort, an dem man sich treffen und gemeinsam kreativ sein kann, ohne unbedingt über besondere künstlerische Fähigkeiten verfügen zu müssen

Italiano:

Giovedì 05 giugno 2025, dalle 14.00 alle 16.30, Le Sillon Lauzé ospiterà un laboratorio creativo aperto a tutte le donne, di qualsiasi età o provenienza, basato sulla mostra « Se raconter sans se dévoiler », con la partecipazione dell'associazione di arteterapia AEFMR – l'eφe-mère. Si tratta di uno spazio conviviale in cui le persone possono incontrarsi per creare, senza necessariamente possedere particolari competenze artistiche

Espanol:

El jueves 05 de junio de 2025, de 14:00 a 16:30, Le Sillon Lauzé acoge un taller de creación abierto a todas las mujeres, sea cual sea su edad o procedencia, en torno a la exposición « Se raconter sans se dévoiler » con la participación de la asociación de arteterapia AEFMR – l'eφe-mère. Se trata de un espacio de convivencia en el que las personas pueden reunirse para crear, sin necesidad de tener conocimientos artísticos particulares

