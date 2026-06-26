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AGENDA · Potigny

ATELIER CRÉATIF AVEC CLAIRE DÉ Potigny

vendredi 10 juillet 2026 · Potigny

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
potigny
Ville
14420 Potigny
Département
Calvados
Tarif

Potigny

ATELIER CRÉATIF AVEC CLAIRE DÉ

potigny Potigny Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Les petites installations vitaminées
À partir de la lecture spectacle de ses albums Arti Show et Qui suis-je ? (Les Grandes personnes),
Claire Dé photographe et plasticienne, invite les enfants à créer des tableaux gourmands,
avec fruits et légumes, sous forme de numéros d’équilibristes, avant de photographier ces installations éphémères.   .

potigny Potigny 14420 Calvados Normandie +33 9 62 01 90 22 

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English : ATELIER CRÉATIF AVEC CLAIRE DÉ

Small, vibrant installations

L’événement ATELIER CRÉATIF AVEC CLAIRE DÉ Potigny a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Falaise Suisse Normande

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