ATELIER CRÉATIF AVEC CLAIRE DÉ Potigny
vendredi 10 juillet 2026 · Potigny
Informations pratiques
Potigny
ATELIER CRÉATIF AVEC CLAIRE DÉ
potigny Potigny Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Les petites installations vitaminées
À partir de la lecture spectacle de ses albums Arti Show et Qui suis-je ? (Les Grandes personnes),
Claire Dé photographe et plasticienne, invite les enfants à créer des tableaux gourmands,
avec fruits et légumes, sous forme de numéros d’équilibristes, avant de photographier ces installations éphémères. .
potigny Potigny 14420 Calvados Normandie +33 9 62 01 90 22
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English : ATELIER CRÉATIF AVEC CLAIRE DÉ
Small, vibrant installations
L’événement ATELIER CRÉATIF AVEC CLAIRE DÉ Potigny a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Falaise Suisse Normande