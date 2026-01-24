Atelier créatif avec des galets… à Baudreix Atelier Evasion Créative Baudreix

Atelier créatif avec des galets… à Baudreix

Atelier Evasion Créative 5 Rue du Vignemale Baudreix Pyrénées-Atlantiques

2026-02-20

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Décoration de galets à la peinture acrylique.

Choix du galet, tracé des formes et des contours au feutre ou au pinceau, puis mise en couleur.

Réalisation de motifs et de détails graphiques variés.

Chaque création est finalisée par un vernis de protection.

Réservation obligatoire par téléphone et places limitées. .

Atelier Evasion Créative 5 Rue du Vignemale Baudreix 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 30 92 22 raphaele.maurer@gmail.com

