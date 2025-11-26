Atelier créatif avec des illustrateurs coréens Médiathèque Françoise Sagan Paris
Atelier créatif avec des illustrateurs coréens Médiathèque Françoise Sagan Paris mercredi 26 novembre 2025.
Venez participer à un atelier créatif avec deux artistes du livre coréens, Gee-Eun Lee et Minu Kim, de passage à Paris pour le Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil.
En partenariat et avec le soutien de KBBY (KBBY (Korean Board on Books for Young People), la section coréenne d’IBBY.
Participez à notre atelier créatif à l’occasion de la venue de deux artistes coréens !
Le mercredi 26 novembre 2025
de 15h00 à 17h00
gratuit
Réservation par téléphone, par mail ou directement sur place auprès des bibliothécaires
Public enfants. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-26T16:00:00+01:00
fin : 2025-11-26T18:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-26T15:00:00+02:00_2025-11-26T17:00:00+02:00
Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris
Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)
Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)
Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr