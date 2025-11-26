Atelier créatif avec des illustrateurs coréens Médiathèque Françoise Sagan Paris

Venez participer à un atelier créatif avec deux artistes du livre coréens, Gee-Eun Lee et Minu Kim, de passage à Paris pour le Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil.

En partenariat et avec le soutien de KBBY (KBBY (Korean Board on Books for Young People), la section coréenne d’IBBY.

Participez à notre atelier créatif à l’occasion de la venue de deux artistes coréens !

Le mercredi 26 novembre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit

Réservation par téléphone, par mail ou directement sur place auprès des bibliothécaires

Public enfants. A partir de 7 ans.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

