Atelier créatif avec des stylos 3D Médiathèque de Beuzeville Beuzeville
Atelier créatif avec des stylos 3D Médiathèque de Beuzeville Beuzeville mercredi 15 avril 2026.
Atelier créatif avec des stylos 3D
Médiathèque de Beuzeville 50 Rue Albert Sorel Beuzeville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:30:00
fin : 2026-04-15 11:30:00
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17
Dans le cadre la manifestation départementale X.PO, festival du numérique et de l’exposition Jeux d’assemblage de Gay Wegerif. Venez dessiner en 3D en vous inspirant des illustrations géométriques de l’illustratrice jeunesse Gay Wegerif, pour créer un petit décor
Dans le cadre la manifestation départementale X.PO, festival du numérique et de l’exposition Jeux d’assemblage de Gy Wegerif
Atelier Stylo 3D, pour dessiner autrement !
Venez dessiner en 3D en vous inspirant de ses illustrations géométriques de l’illustratrice jeunesse Gay Wegerif, pour créer un petit décor….ou laissez libre cours à votre imagination !
Le stylo 3D utilise la même technique que l’imprimante 3D en chauffant un filament de plastique qui durcit au contact de l’air. À l’aide des modèles fournis ou de l’imagination, vous pourrez dessiner avec le plastique à plat ou en volume et assembler les éléments pour obtenir des créations uniques.
Plusieurs créneaux au choix
Mercredi 15 avril à 10h30
Jeudi 16 avril à 15h30 à 16h30
Vendredi 17 avril à 11h
Durée des ateliers env. 1h
Pour tous publics à partir de 8 ans
Atelier animé par Béatrice
Gratuit Sur réservation au 02.32.42.51.39
Retrouvez prochainement l’ensemble du programme départemental 2026 .
Médiathèque de Beuzeville 50 Rue Albert Sorel Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 42 51 39 contact@mediathequebeuzeville.fr
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English : Atelier créatif avec des stylos 3D
As part of the X.PO digital festival and the Jeux d’assemblage exhibition by Gay Wegerif. Come and draw in 3D, inspired by the geometric illustrations of children’s illustrator Gay Wegerif, to create a small set.
L’événement Atelier créatif avec des stylos 3D Beuzeville a été mis à jour le 2026-03-14 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville