Atelier créatif avec des stylos 3D Médiathèque de Beuzeville Beuzeville

Atelier créatif avec des stylos 3D

Médiathèque de Beuzeville 50 Rue Albert Sorel Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:30:00

fin : 2026-04-15 11:30:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17

Dans le cadre la manifestation départementale X.PO, festival du numérique et de l’exposition Jeux d’assemblage de Gay Wegerif. Venez dessiner en 3D en vous inspirant des illustrations géométriques de l’illustratrice jeunesse Gay Wegerif, pour créer un petit décor

Dans le cadre la manifestation départementale X.PO, festival du numérique et de l’exposition Jeux d’assemblage de Gy Wegerif

Atelier Stylo 3D, pour dessiner autrement !

Venez dessiner en 3D en vous inspirant de ses illustrations géométriques de l’illustratrice jeunesse Gay Wegerif, pour créer un petit décor….ou laissez libre cours à votre imagination !

Le stylo 3D utilise la même technique que l’imprimante 3D en chauffant un filament de plastique qui durcit au contact de l’air. À l’aide des modèles fournis ou de l’imagination, vous pourrez dessiner avec le plastique à plat ou en volume et assembler les éléments pour obtenir des créations uniques.

Plusieurs créneaux au choix

Mercredi 15 avril à 10h30

Jeudi 16 avril à 15h30 à 16h30

Vendredi 17 avril à 11h

Durée des ateliers env. 1h

Pour tous publics à partir de 8 ans

Atelier animé par Béatrice

Gratuit Sur réservation au 02.32.42.51.39

Retrouvez prochainement l’ensemble du programme départemental 2026 .

Médiathèque de Beuzeville 50 Rue Albert Sorel Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 42 51 39 contact@mediathequebeuzeville.fr

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English : Atelier créatif avec des stylos 3D

As part of the X.PO digital festival and the Jeux d’assemblage exhibition by Gay Wegerif. Come and draw in 3D, inspired by the geometric illustrations of children’s illustrator Gay Wegerif, to create a small set.

L’événement Atelier créatif avec des stylos 3D Beuzeville a été mis à jour le 2026-03-14 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville