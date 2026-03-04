Atelier créatif avec fleurs séchées Barenton

Atelier créatif avec fleurs séchées

Musée du Poiré Barenton Manche

Début : 2026-07-13 15:00:00

fin : 2026-07-13 17:00:00

2026-07-13

Au Musée du Poiré, les vacances estivales riment avec atelier créatif pour les hauts comme trois pommes. Au cours de l’après-midi, les participants pourront créer des décorations uniques avec des fleurs séchées fournies. Accompagné par une professionnelle qui pourra leur prodiguer son savoir faire et ses conseils, chacun apprendra à manipuler ces éléments délicats et à les fixer sur papier pour obtenir une composition équilibrée et esthétique. .

Musée du Poiré Barenton 50720 Manche Normandie +33 2 33 59 56 22

