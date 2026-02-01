Atelier créatif avec Goûter Les Ateliers Créatifs Guérande
Atelier créatif avec Goûter Les Ateliers Créatifs Guérande mardi 17 février 2026.
Atelier créatif avec Goûter
Les Ateliers Créatifs 3 Rue Bizienne Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 14:30:00
fin : 2026-02-17 17:30:00
Date(s) :
2026-02-17 2026-02-19 2026-02-27 2026-03-05
Pendant les vacances, viens participer à un atelier créatif tout en profitant d’un goûter.
Au programme
– Jeudi 12/02 Sequin coeur
– Mardi 17/02 String Art
– Mercredi 19/02 Perles à repasser
– Vendredi 27/02 27/02 Sequin coeur
– Jeudi 05/03 Boite mosaïque .
Les Ateliers Créatifs 3 Rue Bizienne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 84 24 06 04 a.ducate@les-ateliers-creatifs.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier créatif avec Goûter Guérande a été mis à jour le 2026-02-13 par ADT44