Atelier créatif avec Goûter Les Ateliers Créatifs Guérande

Atelier créatif avec Goûter Les Ateliers Créatifs Guérande mardi 17 février 2026.

Atelier créatif avec Goûter

Les Ateliers Créatifs 3 Rue Bizienne Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 14:30:00
fin : 2026-02-17 17:30:00

Date(s) :
2026-02-17 2026-02-19 2026-02-27 2026-03-05

Pendant les vacances, viens participer à un atelier créatif tout en profitant d’un goûter. 

Au programme  
– Jeudi 12/02 Sequin coeur 
– Mardi 17/02 String Art 
– Mercredi 19/02 Perles à repasser 
– Vendredi 27/02 27/02  Sequin coeur 
– Jeudi 05/03 Boite mosaïque   .

Les Ateliers Créatifs 3 Rue Bizienne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 84 24 06 04  a.ducate@les-ateliers-creatifs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier créatif avec Goûter Guérande a été mis à jour le 2026-02-13 par ADT44