Atelier créatif | avec Isabelle Simler PloumExpo Ploumagoar

Atelier créatif | avec Isabelle Simler

PloumExpo 9 Rue Kergillouard Ploumagoar Côtes-d’Armor

L’atelier créatif avec Isabelle Simler invite les enfants dès 7 ans à explorer le dessin en lien avec l’exposition Du dessin à la rêverie. Un moment ludique et créatif pour expérimenter formes et imagination, animé par l’illustratrice, sur réservation. .

PloumExpo 9 Rue Kergillouard Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 11 10 10

