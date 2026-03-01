Atelier créatif avec la bibliothèque Lire en l’Aire Varennes-en-Argonne

Atelier créatif avec la bibliothèque Lire en l’Aire

26 rue Tabur Varennes-en-Argonne Meuse

Mercredi 2026-03-25 10:00:00

En compagnie des bénévoles de la bibliothèques Lire en l’Aire, venez créer un livre pop-up à plusieurs. On plie, on colle, on peint et la magie opère ! Cet atelier est possible pour les enfants de 18 mois à 6 ans.Enfants

26 rue Tabur Varennes-en-Argonne 55270 Meuse Grand Est +33 3 29 87 40 12 petite.enfance@argonne-meuse.fr

English :

Join volunteers from the Lire en l’Aire library to create a pop-up book. Fold, glue and paint, and the magic happens! This workshop is available for children aged 18 months to 6 years.

