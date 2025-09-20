Atelier créatif avec La Femme MiMi Centre tchèque de Paris Paris

Atelier créatif avec La Femme MiMi Samedi 20 septembre, 15h00 Centre tchèque de Paris Paris

Tarif unique 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Dans le cadre de l’exposition de la créatrice tchèque La Femme Mimi et de la photographe Wlasta Laura, Keep it Simple Stupid, dans lequel les artistes réinterprètent le vêtement traditionnel et les motifs folkloriques, nous vous proposons un atelier de broderie avec la créatrice.

La Femme MiMi aime travailler dans ses collections avec des vêtements folkloriques authentiques, riches en motifs traditionnels et en broderies artisanales. Lors de cet atelier, vous apprendrez les points de broderie de base et leur application dans un style folklorique ou moderne. Apportez votre vêtement préféré que vous souhaitez décorer avec de la broderie !

À apporter : un vêtement (par exemple : t-shirt, blouse, veste, sweat…)

Le matériel de broderie sera disponible sur place

L’atelier convient aux adultes et aux enfants 12+

Centre tchèque de Paris 18 rue Bonaparte 75006 Paris Paris 75006 Paris Île-de-France 0153730022 http://paris.czechcentres.cz/

