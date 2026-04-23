Atelier créatif avec la micro folie à Anglade Salle des fêtes Anglade

Anglade

Atelier créatif avec la micro folie à Anglade

Salle des fêtes Place des Platanes Anglade Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 15:00:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Venez découvrir la technique du cyanotype et créez vos impressions originales avec la micro folie.

A partir de 5 ans.

Sur inscription.

A cette occasion, la micro folie sera présente à Anglade jusqu’au 7 mai. .

Salle des fêtes Place des Platanes Anglade 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 92 90 75 micro-folie@cc-estuaire.fr

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English : Atelier créatif avec la micro folie à Anglade

L’événement Atelier créatif avec la micro folie à Anglade Anglade a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde