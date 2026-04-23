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Atelier créatif avec la micro folie à Anglade Salle des fêtes Anglade

Atelier créatif avec la micro folie à Anglade Salle des fêtes Anglade

Atelier créatif avec la micro folie à Anglade Salle des fêtes Anglade mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Place des Platanes

Ville : 33390 Anglade

Département : Gironde

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Anglade

Atelier créatif avec la micro folie à Anglade

Salle des fêtes Place des Platanes Anglade Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 15:00:00
fin : 2026-05-06

Date(s) :
2026-05-06

Venez découvrir la technique du cyanotype et créez vos impressions originales avec la micro folie.
A partir de 5 ans.
Sur inscription.
A cette occasion, la micro folie sera présente à Anglade jusqu’au 7 mai.   .

Salle des fêtes Place des Platanes Anglade 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 92 90 75  micro-folie@cc-estuaire.fr

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English : Atelier créatif avec la micro folie à Anglade

L’événement Atelier créatif avec la micro folie à Anglade Anglade a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde

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