Atelier créatif avec la micro folie à Anglade Salle des fêtes Anglade
Atelier créatif avec la micro folie à Anglade Salle des fêtes Anglade mercredi 6 mai 2026.
Anglade
Atelier créatif avec la micro folie à Anglade
Salle des fêtes Place des Platanes Anglade Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 15:00:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Venez découvrir la technique du cyanotype et créez vos impressions originales avec la micro folie.
A partir de 5 ans.
Sur inscription.
A cette occasion, la micro folie sera présente à Anglade jusqu’au 7 mai. .
Salle des fêtes Place des Platanes Anglade 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 92 90 75 micro-folie@cc-estuaire.fr
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English : Atelier créatif avec la micro folie à Anglade
L’événement Atelier créatif avec la micro folie à Anglade Anglade a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde