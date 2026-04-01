Atelier créatif avec la micro folie à Mazion Salle des Associations Mazion
Atelier créatif avec la micro folie à Mazion Salle des Associations Mazion mercredi 29 avril 2026.
Mazion
Atelier créatif avec la micro folie à Mazion
Salle des Associations Le Bourg Mazion Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 15:00:00
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Viens découvrir l’artiste Vassily KADINSKY à la micro folie, et réalise une composition abstraite à sa manière.
A partir de 5ans, sur inscription.
A cette occasion, la micro folie sera présente à Mazion jusqu’au 30 avril. .
Salle des Associations Le Bourg Mazion 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 92 90 75 micro-folie@cc-estuaire.fr
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English : Atelier créatif avec la micro folie à Mazion
L’événement Atelier créatif avec la micro folie à Mazion Mazion a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde
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