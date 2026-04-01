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Atelier créatif avec la micro folie à Mazion Salle des Associations Mazion

Atelier créatif avec la micro folie à Mazion Salle des Associations Mazion

Atelier créatif avec la micro folie à Mazion Salle des Associations Mazion mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Salle des Associations

Adresse : Le Bourg

Ville : 33390 Mazion

Département : Gironde

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Mazion

Atelier créatif avec la micro folie à Mazion

Salle des Associations Le Bourg Mazion Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 15:00:00
fin : 2026-04-29

Date(s) :
2026-04-29

Viens découvrir l’artiste Vassily KADINSKY à la micro folie, et réalise une composition abstraite à sa manière.
A partir de 5ans, sur inscription.
A cette occasion, la micro folie sera présente à Mazion jusqu’au 30 avril.   .

Salle des Associations Le Bourg Mazion 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 92 90 75  micro-folie@cc-estuaire.fr

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English : Atelier créatif avec la micro folie à Mazion

L’événement Atelier créatif avec la micro folie à Mazion Mazion a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde

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