ATELIER CRÉATIF AVEC LAËTITA LE SAUX Médiathèque Saint-Père-en-Retz

Informations pratiques

Saint-Père-en-Retz

ATELIER CRÉATIF AVEC LAËTITA LE SAUX

Médiathèque 2 rue de la Gare Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 16:00:00

fin : 2026-09-23 17:30:00

Date(s) :

2026-09-23

Deux ateliers animés par l’illustratrice nantaise Laëtitia Le Saux sont proposés à la médiathèque le mercredi 23 septembre après-midi.

Depuis de nombreuses années, Laëtitia Le Saux rencontre ses petits lecteurs et partage avec eux sa passion du dessin, des couleurs et de la composition.

En partenariat avec La CLEF des familles et dans le cadre du projet « Lire ensemble, grandir ensemble », l’autrice vient à la médiathèque de Saint-Père-en-Retz le mercredi 23 septembre après-midi.

En deux ateliers, elle invite les plus jeunes enfants à réaliser des dessins à la manière de plusieurs de ses livres.



Un atelier « Le monde des animaux » de 14h à 15h30 à partir de 6 ans qui invitent les enfants à créer un animal en lien avec les albums concernés en papier découpé et peinture.



Un autre atelier « Le monde sous-marin » de 16h à 17h30 à partir de 3 ans proposent aux enfants de représenter leur monde sous-marin avec du papier découpé puis en pochoir.

Pour les besoins de l’atelier, merci de prévoir pour les enfants une blouse bien couvrante.

Venez partager ce moment de découverte, de créativité et de plaisir avec vos petits créateurs en herbe !

Inscriptions ici .

Médiathèque 2 rue de la Gare Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 78 27 mediatheque@saintpereenretz.fr

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English :

L’événement ATELIER CRÉATIF AVEC LAËTITA LE SAUX Saint-Père-en-Retz a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint Brevin