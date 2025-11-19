Atelier Créatif avec le FRAC Gazon Fiction Espace Culturel Jean Ferrat Le Palais-sur-Vienne

Atelier Créatif avec le FRAC Gazon Fiction

La Ville du Palais-sur-Vienne et le Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine invitent les enfants et ados à un atelier créatif gratuit le mercredi 19 novembre à 14h à l’Espace Culturel Jean Ferrat. Guidés par une médiatrice, les participants créeront un explosion book sur le thème Gazon Fiction , un jardin imaginaire inspiré des œuvres de Martine Aballéa. Un moment ludique pour découper, coller et inventer un univers fantaisiste. Dès 6 ans, sur inscription. .

Espace Culturel Jean Ferrat 1 Place de la République Le Palais-sur-Vienne 87410 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 37 01 35 bm@lepalaissurvienne.fr

