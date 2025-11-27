Atelier créatif avec les EHPAD La Croisée des Villages Pamproux

Atelier créatif avec les EHPAD La Croisée des Villages Pamproux jeudi 27 novembre 2025.

Atelier créatif avec les EHPAD La Croisée des Villages

Salle de l’atelier Pamproux Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Réalisation d’activités manuelles et créatives, qui seront ensuite offertes au milieu hospitalier afin de soutenir les personnes atteintes du cancer. .

Salle de l’atelier Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 59 88 63 coordination@lacroiseedesvillages79.com

English : Atelier créatif avec les EHPAD La Croisée des Villages

German : Atelier créatif avec les EHPAD La Croisée des Villages

Italiano :

Espanol : Atelier créatif avec les EHPAD La Croisée des Villages

L’événement Atelier créatif avec les EHPAD La Croisée des Villages Pamproux a été mis à jour le 2025-09-26 par OT Haut Val De Sèvre